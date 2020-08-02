Украинский депутат Медведчук проводит отпуск в Крыму

Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук находится в Крыму вместе с семьей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря политика Олега Бабанина.

Медведчук проводит в Крыму свой отпуск, рассказал пресс-секретарь.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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