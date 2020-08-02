Прокуратура начала проверку после крушения самолета под Калининградом

Калининградская транспортная прокуратура начала проверку после крушения частного легкомоторного самолета, при котором пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, заявили в пресс-службе.

По данным областного минздрава, состояние двух пострадавших мужчин оценивается как тяжелое, женщина находится в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом.

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