Прокуратура начала проверку после крушения самолета под Калининградом
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Калининградская транспортная прокуратура начала проверку после крушения частного легкомоторного самолета, при котором пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, заявили в пресс-службе.
По данным областного минздрава, состояние двух пострадавших мужчин оценивается как тяжелое, женщина находится в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом.
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