Роспотребнадзор назвал требования к школам в условиях пандемии

Власти планируют возобновить очное обучение в российских школах с 1 сентября текущего года, при этом школы должны будут соблюдать рекомендации по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В частности, за каждым классом будет закреплен кабинет, в котором для детей будут проводиться уроки по всем предметам, рассказали в ведомстве. Кроме того, для сокращения контактов между учениками разных классов при проведении входного фильтра и термометрии, следует открыть все входы в школу.

В столовой ученики одного класса будут рассаживаться без соблюдения дистанции в 1,5 метра, указали в Роспотребнадзоре. Рассадка с учетом дистанции будет реализована, в частности, на экзаменах.

Данные требования могут быть смягчены при улучшении эпидемиологической обстановки, заявили в ведомстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кравцов: с 1 по 14 сентября в каждой российской школе будет присутствовать медик

— Кравцов заявил, что линейки на 1 сентября пройдут в традиционном формате

— Врач рассказал о вреде использования «школьных» санитайзеров