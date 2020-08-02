Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам о богатстве священников. Об этом сообщает НТВ.

По его словам, такие «ужасные вещи» распространяют для того, чтобы люди перестали доверять служителям церкви. Патриарх добавил, что в таких слухах «не бывает даже капли правды».

При этом предстоятель РПЦ подчеркнул, что искушению подвергаются не только миряне. В качестве примера он рассказал, что однажды один архиерей попросил его о финансовой помощи, сославшись на то, что состояние патриарха якобы составляет $6 млрд.

«Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — отметил Кирилл.

В заключение он сказал, что слухи распространяют для того, чтобы священники «перестали говорить Божию правду», так как не всем она нравится.

Ранее патриарх Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию продать Mercedes Benz S-класса, который она приобрела за 9,5 млн рублей.

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