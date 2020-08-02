В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу, сообщил телеканал CNN.

Одной из сестер, 73-летняя Дорис Криппен, провела в больнице месяц, лечась от коронавируса. После этого она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт, где, как выяснилось, уже 20 лет работает ее сестра, 53-летняя Бев Боро.

«Я не могла поверить в это. Я подумала: «Боже мой, думаю, это моя сестра», — приводятся слова Боро.

У сестер общий отец и разные матери. Киппер воспитывалась в семье, а полугодовую Боро отдали на удочерение. У женщин есть другие братья и сестры, теперь они могут воссоединиться.

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