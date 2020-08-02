Девушка впервые получила диплом машиниста локомотива в московском колледже

Столичный колледж железнодорожного и городского транспорта впервые выпустил девушку-машиниста локомотива, ранее на эту профессию можно было обучаться только мужчинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки Москвы.

«Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку — машиниста локомотива. Ею стала Софья Дорофеева, которая в июле получила диплом с отличием», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что раньше эта профессия считалась мужской.

В сентябре девушка планирует пройти практику в Московской дирекции скоростного сообщения, а с января 2021 года стать помощником машиниста в моторвагонном депо Лобня на Московской железной дороге.

В 2019 году Минтруд России разрешил женщинам осваивать профессии, которые ранее были им были недоступны. Среди такой работы – машинист электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне.

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