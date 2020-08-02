В России зарегистрировано минимальное с мая суточное число смертей от COVID

В России за сутки скончались 70 пациентов с коронавирусом, что стало минимальным показателем с 3 мая, пишет ТАСС со ссылкой на опештаб.

Всего погибли 14 128 пациентов — это 1,66% от всех заразившихся.

Всего в России коронавирусом заразились 850 тысяч, выздоровели 650 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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