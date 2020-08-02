В индийском Пенджабе увеличилось число погибших от поддельного алкоголя

В индийском штате Пенджаб число погибших от поддельного алкоголя увеличилось до 86, пишет местное правительство.

Все смерти произошли в трех районах: Амритсар, Гурдаспур, Тарн-Таран. Число находящихся в больницах не уточняется.

Ранее главный министр штата Амариндер Сингх заявил, что «любому, кто будет признан виновным, не будет пощады». Сейчас задержаны 25 подозреваемых, отстранены от работы семь чиновников, выдающих акцизы.

Полиция провела уже более ста рейдов и захватила большое количество сырья для изготовления поддельного алкоголя.

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