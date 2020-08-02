Россиянам посоветовали не покупать готовый фарш

Историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал, почему не стоит покупать готовый фарш.

По его словам, невозможно отследить точный состав уже готового фарша – там может быть мало мяса и много хрящей или внутреннего жира.

Чтобы перемолоть мясо дома, необходимо иметь мясорубку с очень остро подточенным ножом.

«Многие об этом забывают, тогда мясорубка мясо не перемалывает, а передавливает. Тогда мясо отдаёт сок и получается уже не приятный фарш, а передавленная субстанция», — уточнил Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Для приготовления котлетного фарша историк кулинарии посоветовал хорошо вымешать фарш, после чего выбить оттуда воздух, кидая несколько раз шлепками фаршевый комок в миску.

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