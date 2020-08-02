В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуируют восемь тысяч человек

В американском штате Калифорния из-за лесного пожара эвакуируют около восьми тысяч человек, пишет Reuters со ссылкой на пожарную службу.

«Приказ об эвакуации распространяется на примерно 2586 домов с примерно 7800 людьми», — сказали в департаменте.

Отмечается, что двум людям понадобилась медицинская помощь, потому что они находились в почти сгоревшем доме. По информации пожарных, горят пять тысяч гектаров леса.

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