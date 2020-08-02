Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков с судна на Курилах

Семеро рыбаков были спасены с судна в Охотском море на Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Как стало известно, у судна отказал двигатель. Сообщение об этом поступило в МЧС поздно вечером в субботу, 1 августа. Рыболовный кунгас тогда был в четырех км от берега.

«Из-за потери хода судно уносило в открытое море — в момент аварии наблюдался сильный отжимной ветер», — указано в сообщении.

В региональном управлении МЧС рассказали, что кунгас нашли в бухте Парусной в 30 км к северу от села Рейдово.

Уточняется, что судно было отбуксировано. Все семь человек, которые находились на его борту, были доставлены в село Рейдово.

«В медицинской помощи спасённые не нуждались», — добавили в ведомстве.

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