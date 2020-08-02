В Москве в воскресенье ожидается до +21°С

В Москве в воскресенье, 2 августа, ожидается до +21°С, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +19°С — +21°С. Ожидается северный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +9°С — +11°С. Однако скорость ветра останется такой же, как и днем. При этом подует западный ветер. В небе будет переменная облачность. Без осадков.

Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, а ночью — 745 мм.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.