В Китае за сутки выявили 69 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Китае было зарегистрировано 69 случаев коронавируса нового типа, передает «Интерфакс»со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным комитета, были выявлены 49 новых случаев COVID-19 в активной форме, а также 20 бессимптомных носителей инфекции.

Уточняется, что 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции было зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тысяч человек.