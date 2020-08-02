Украинскую телеведущую избили и попытались изнасиловать в поезде Мариуполь-Киев

Мужчина избил украинскую телеведущую Анастасию Луговую в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. Он также попытался ее изнасиловать. Все это происходило на глазах у сына потерпевшей.

Об этом журналистка рассказала в своем Instagram.

По ее словам, ночью в ее купе проник незнакомец. Он начал избивать женщину. Проснувшись, она заметила, что мужчина был не одет. Луговая стала кричать. Потом проснулся ее маленький сын, который также начал кричать и просить «не бить маму». Злоумышленник попытался нанести удар ребенку. Однако телеведущая остановила его, заверив, что сделает все, что требует нападавший, только бы он не трогал ее ребенка. Тогда начал приставать к женщине. Однако Луговой удалось убедить мужчину выйти из купе, чтобы ее сын ничего не видел. Она согласилась уйти в купе злоумышленника. Однако мальчик стал громко кричать. Луговая попросила отпустить ее, чтобы успокоить сына. После этого она выбежала из купе нападавшего и забрала сына. Затем вместе они босиком побежали к проводнице.

При этом работница поезда не сразу разобралась, что именно случилась, так как спала. После этого Луговая убежала в соседний вагон. Там ей помогли спрятаться от насильника. Нападавшего арестовали, начальник поезда поручил охранять его, чтобы тот не смог сбежать. В Киеве мужчину передали в руки сотрудников правоохранительных органов.