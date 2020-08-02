В Москве ограничат движение в связи с Днем ВДВ

Некоторые участки в центре и на северо-востоке столицы, в воскресенье, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск будут перекрыты, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, с 8.00 до 10.00 полностью перекроют улицу Советской Армии. Кроме того, с 0:01 до 10:00 будет ограничена парковка на части этой же улицы в районе Центрального музея Вооруженных сил России.

Как сообщает ЦОДД, еще движение будет полностью перекрыто на улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади. Это касается и площади Васильевский спуск. На данных участках движение перекроют с 6.00 до 16:00.