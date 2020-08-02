Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 2,7 млн

В Бразилии число случаев коронавируса нового типа выросло до 2 707 877. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бразильский Минздрав.

По данным ведомства, число случаев COVID-19 за сутки в стране увеличилось на 45 392.

При этом за минувшие 24 часа в стране умерли 1088 человек с коронавирусом.

За все время в Бразилии было зарегистрировано 2 707 877 случаев COVID-19 и 93 563 летальных исхода.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли более 670 тыс. человек.

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