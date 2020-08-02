Число вылечившихся от COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч
За минувшие сутки в Италии вылечились 255 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает газета La Republicca со ссылкой на данные Минздрава страны.
Таким образом, число выздоровевших от COVID-19 в Италии увеличилось до 200 229.
Общее число случаев коронавируса в стране достигло 247 832. Жертвами COVID-19 стали свыше 35 тысяч пациентов.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли более 670 тыс. человек.
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