Число вылечившихся от COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч

За минувшие сутки в Италии вылечились 255 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает газета La Republicca со ссылкой на данные Минздрава страны.

Таким образом, число выздоровевших от COVID-19 в Италии увеличилось до 200 229.

Общее число случаев коронавируса в стране достигло 247 832. Жертвами COVID-19 стали свыше 35 тысяч пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли более 670 тыс. человек.

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