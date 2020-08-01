Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Подземные толчки магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа – Новой Гвинеи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой Геологическую службу США.

По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано в 19.08 по местному времени (22.08 по мск) в 205 км от города к юго-востоку от города Лоренгау. Его очаг располагался на глубине 10 км.

Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.

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