Посольство РФ считает слухами данные о подготовке теракта в генконсульстве в Иране
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Посольство России в Иране назвало слухами сообщения иранских средств массовой информации о подготовке теракта в российском генконсульстве в Реште, сообщает РИА «Новости».
В дипмиссии заявили, что не комментируют «непроверенные слухи».
Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что антиисламистская организация «Тондар» планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт. По данным IRIB, спецслужбы Ирана смогли предотвратить совершение теракта.
В Иране считают «Тондар» террористической группировкой.
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