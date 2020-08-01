Посольство РФ считает слухами данные о подготовке теракта в генконсульстве в Иране

Посольство России в Иране назвало слухами сообщения иранских средств массовой информации о подготовке теракта в российском генконсульстве в Реште, сообщает РИА «Новости».

В дипмиссии заявили, что не комментируют «непроверенные слухи».

Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что антиисламистская организация «Тондар» планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт. По данным IRIB, спецслужбы Ирана смогли предотвратить совершение теракта.

В Иране считают «Тондар» террористической группировкой.

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