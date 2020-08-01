В Абхазию сразу после открытия границы въехало несколько тысяч человек

К вечеру 1 августа, в течение нескольких часов после открытия границы с Россией, в Абхазию въехали несколько тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Службы государственной безопасности республики Рустама Латипова.

«С момента открытия границы в Абхазию въехало несколько тысяч человек, большая часть — это туристы. Переход интенсивный», — сказал Лапитов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Все ограничения для ее граждан на въезд в страну сняты. Власти Абхазии также сняли все ограничения на пересечение границы.

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