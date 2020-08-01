Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация «Тондар» планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

Спецслужбы Ирана смогли предотвратить совершение террористических актов в генконсульстве России в Реште и на международной книжной выставке в Тегеране, указано в материалах IRIB.

По информации телерадиокомпании, данные сведения появились после задержания лидера организации «Тондар» Джамшида Шармахда. При этом IRIB не указывает источник информации и дату предотвращения теракта.

В Иране считают «Тондар» террористической группировкой.