Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Филиппин
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Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы у побережья Филиппин, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 15 км от города Котабато с населением около 180 тыс. человек. Его очаг располагался на глубине 480 км под землей.
Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.
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