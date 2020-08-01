Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Филиппин

Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы у побережья Филиппин, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 15 км от города Котабато с населением около 180 тыс. человек. Его очаг располагался на глубине 480 км под землей.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.

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