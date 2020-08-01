Задержанные в Белоруссии россияне заключены под стражу

Граждане России, ранее задержанные в Белоруссии, арестованы, рассказал председатель белорусского Следственного комитета Иван Носкевич. Об этом сообщает «БелТА».

Прокурор санкционировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу для 33 задержанных россиян, заявил Носкевич.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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