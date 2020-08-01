Трамп утвердил режим ЧС во Флориде из-за урагана «Исайя»

Президент США Дональд Трамп также утвердил запрос властей Флориды на объявление чрезвычайного положения, сообщает губернатор штата Рон ДеСантис на своей странице в Twitter.

«Президент Дональд Трамп утвердил мой запрос на объявление чрезвычайной ситуации <...> Это поможет нашему штату быстро реагировать на любые воздействия шторма», — написал ДеСантис.

Ранее губернатор штата Флорида Рон ДеСантис объявил режим чрезвычайной ситуации в округах, находящихся на пути урагана «Исайя». Глава штата призвал жителей Восточного побережья готовиться к приходу стихии и собрать запасы еды, воды, лекарств и иных необходимых припасов на семь дней.

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