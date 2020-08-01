Врач рассказал об опасности купания в фонтанах

В преддверии Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) врач московской городской поликлиники №109 Яков Сандаков рассказал об опасностях купания в фонтанах. О этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Купание в фонтанах может привести к различным инфекционным заболеваниям, которые распространяются животными и птицами, отметил Сандаков. В частности, существует опасность заражения энтеровирусной инфекцией, церкариозом, лямблиозом, лептоспирозом, гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом и брюшным тифом, а также к другими болезнями.

Кроме того, в фонтанах могут находиться насосы, трубы, приборы подсветки и электропроводка, напомнил врач. Он добавил, что существует риск получить травму, если данные элементы повреждены.

День ВДВ в России отмечается 2 августа.

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