Прокуратура проверяет дом престарелых в Карелии после вспышки COVID-19

Прокуратура проверяет частный пансионат для пожилых в Карелии после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Из 29 постояльцев частного дома престарелых в Петрозаводске 16 госпитализированы в отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассказал Парфенчиков. Положительный тест на коронавирус подтвержден у девяти госпитализированных, у троих человек – пневмония с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Кроме того, двое постояльцев пансионата скончались из-за коронавируса, причина смерти еще двоих человек на данный момент выясняется, указано в сообщении.

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