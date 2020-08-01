Авиабомбу весом в 500 кг обезвредили в Петербурге
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Петербургские спасатели обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом в полтонны, сообщает управление МЧС России по Санкт-Петербургу.
Снаряд был обнаружен рабочими на строительной площадке на Пулковском шоссе, указано в сообщении. На место были направлены специалисты Невского спасательного центра МЧС России.
Спасатели подобрались к снаряду, обвязали его специальными тросами и при помощи крана погрузили на автомобиль, сообщает МЧС. Операция заняла несколько часов. После этого авиабомба была доставлена на военный полигон под Санкт-Петербургом, где была уничтожена.
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