На Украине ожидают 4 тысячи смертей от COVID-19 до окончания пандемии

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что число смертей из-за пандемии коронавируса в стране может возрасти до 4 тыс, сообщает РИА «Новости».

«Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по «желто-зеленому» сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает «желтый» сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тысячи летальных случаев и около 400 тысяч случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — сказал Ляшко.

По последним данным, на Украине зафиксировано 71 056 случаев заражения коронавирусом, погибли 1 709 жителей страны, выздоровели — 39 308.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.

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