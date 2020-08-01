В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ливне в ближайшие часы

Сильный ливень с грозой начнется в Подмосковье в ближайший час, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В ближайший час и до конца суток 1 августа в Московской области ожидается гроза с дождем, местами сильным», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении отметили, что из-за дождя в регионе может размыть дороги. Гражданам рекомендуют не укрываться под деревьями, рекламными щитами и другими непрочными конструкциями.

В дождь также категорически не рекомендуется купаться в водоемах и ездить на велосипеде, отметили спасатели.

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