В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ливне в ближайшие часы
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Сильный ливень с грозой начнется в Подмосковье в ближайший час, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«В ближайший час и до конца суток 1 августа в Московской области ожидается гроза с дождем, местами сильным», — говорится в сообщении ведомства.
В управлении отметили, что из-за дождя в регионе может размыть дороги. Гражданам рекомендуют не укрываться под деревьями, рекламными щитами и другими непрочными конструкциями.
В дождь также категорически не рекомендуется купаться в водоемах и ездить на велосипеде, отметили спасатели.
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