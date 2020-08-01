Мужчина поджег собутыльников в Кировской области

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Житель Кировской области поджег своих собутыльников во время ссоры, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.

По версии следствия, ссора произошла во время распития алкоголя, в результате чего 34-летний подозреваемый облил бензином и поджег 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Следователи выясняют место нахождения подозреваемого и обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело.

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