Выжившая после Бостонского теракта спортсменка отреагировала на отмену казни Царнаева

Американская спортсменка Адриана Хастел, выжившая после теракта на Бостонском марафоне весной 2013 года, отреагировала на отмену смертного приговора Джохару Царнаеву, который является одним из организаторов взрывов.

По ее словам, в отношении Царнаева должна была быть применена смертная казнь.

«Этот террорист признал вину в преступлениях, совершенных против нашей страны. Он признался человеку, который давал в суде показания, что он вместе с братом планировал поехать в Нью-Йорк и устроить там теракты», — написала Хастел в своем Instagram.

Она добавила, что Царнаев представляет угрозу для людей и ему нужно умереть.

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.

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