Спасатели эвакуируют пассажиров тонущего парома близ Астрахани

В Володарском районе Астраханской области спасатели эвакуируют пассажиров парома, который терпит бедствие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС России.

«В Володарском районе из-за выхода из строя рулевого управления произошел свободный дрейф на реке Бушма паромной переправы с. Тумак — с. Сизый Бугор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пароме находятся 9 машин и 18 человек.

В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок в пароме.

На место происшествия МЧС направило 2 единицы техники и 4 человека личного состава.