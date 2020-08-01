На востоке Москвы из квартиры пенсионерки украли $100 тыс.
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На востоке Москвы злоумышленник похитил $100 тыс. из квартиры 71-летней пенсионерки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Происшествие произошло на 10-й улице Соколиной горы.
Правоохранители установили, что неизвестный подобрал ключи и проник в квартиру, где из шкафа украл $100 тыс.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
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