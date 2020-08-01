В Чехии найдены могилы более 4 000 красноармейцев

В Чехии поисковики установили 502 ранее не известных советских воинских захоронения, где погребены более 4 000 красноармейцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы при посольстве РФ в Чешской Республике Алексея Трякина.

Отмечается, что захоронения были проанализированы в результате подготовки к мероприятиям, посвященным празднованию 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

По словам Трякина, российско-чешским специалистам удалось систематизировать и учесть все советские воинские захоронения на территории республики.

Работа чешских поисковиков была отмечена медалями Министерства обороны России «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

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