Новая акция «за Фургала» собрала в Хабаровске вдвое меньше участников

Очередная акция в Хабаровске в поддержку арестованного за участие в ОПГ бывшего губернатора края собрала 3,5 тыс. человек, передает ТАСС.

Это примерно вдвое меньше, чем в прошлую субботу, когда власти города говорили о 6,5 тыс. участников.

«Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни», — отмечается на сайте мэрии краевого центра.

Мероприятия проходят в поддержку экс-главы края Сергея Фургала на фоне непростой эпидемиологической обстановки в регионе в связи с пандемией коронавируса. Публичные мероприятия запрещены.

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