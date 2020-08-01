В Иркутской области продлили масочный режим, который должен был окончиться 1 августа, до 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлен масочный режим по 9 августа», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в указ внес глава региона Игорь Кобзев.

Отмечается, что до 9 августа сохраняются ограничения для работы ряда сфер бизнеса. Кроме того, до этого же числа гражданам в возрасте от 65 лет продлят больничные.

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