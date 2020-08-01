Семь человек стали жертвами авиакатастрофы над Аляской
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Cемь человек погибли при столкновении двух воздушных судов недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, сообщает Anchorage Daily News.
Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации, одним из самолетов, участвовавших в авиакатастрофе, был однодвигательный вертолет De Havilland DHC-2 Beaver, на борту которого было 6 человек.. Второй участник инцидента — самолет Piper PA-12.
Среди погибших — 67-летний депутат местного законодательного органа от республиканцев Гарри Кнопп, он был единственным пассажиром второго воздушного судна.
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