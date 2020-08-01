Семь человек стали жертвами авиакатастрофы над Аляской

Cемь человек погибли при столкновении двух воздушных судов недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, сообщает Anchorage Daily News.

Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации, одним из самолетов, участвовавших в авиакатастрофе, был однодвигательный вертолет De Havilland DHC-2 Beaver, на борту которого было 6 человек.. Второй участник инцидента — самолет Piper PA-12.

Среди погибших — 67-летний депутат местного законодательного органа от республиканцев Гарри Кнопп, он был единственным пассажиром второго воздушного судна.

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