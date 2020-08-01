В водах под Иркутском нашли ртуть

Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах на предприятии «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена. Об этом ТАСС рассказал источник в службах экологического и технического надзора.

«На территории предприятия «Усольехимпром», по данным проведенных исследований, предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе превышена в 367 раз, бензола - в 5,2 раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПДК ртути в воде превышено почти в 34 тыс. раз, в воздухе — в 367 раз. Кроме того, в водах содержание нефтепродуктов превышено в 3 тыс. раз, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза, фосфатов — в 5 тыс. раз.

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