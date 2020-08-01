Верховный суд США отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой
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Верховный суд США отказал в иске двух неправительственных организаций, которые пытались предотвратить строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на решение суда.
Суд пятью голосами против четырех отказал в иске организациям Sierra Club и Southern Border Communities Coalition.
Ранее сообщалось, что ураган «Ханна» разрушил часть стены, установленной на границе между Соединенными Штатами и Мексикой американским президентом Дональдом Трампом.
Строительство стены на границе с Мексикой является одним из основных предвыборных обещаний Трампа.
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