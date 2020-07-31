Классным руководителям увеличат допвыплаты
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Минпросвещения подготовило проект, согласно которому преподавателям увеличат размер выплат за классное руководство. Проект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, ожидается повышение денежных выплат с одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей.
Соответствующее решение может вступить в силу с 1 сентября 2020 года.
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