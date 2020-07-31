Классным руководителям увеличат допвыплаты

Минпросвещения подготовило проект, согласно которому преподавателям увеличат размер выплат за классное руководство. Проект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, ожидается повышение денежных выплат с одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей.

Соответствующее решение может вступить в силу с 1 сентября 2020 года.

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