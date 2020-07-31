В Португалии высокоскоростной поезд потерпел крушение

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Португалии высокоскоростной поезд потерпел крушение. Об этом сообщает Reuters.

В результате инцидента погиб один человек, пострадавшими числятся еще 50 человек.

Причины и подробности инцидента не уточняются.