Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году — 9 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«9 октября — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)», — говорится в тексте закона.

Битва за Кавказ продлилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и завершилась контрнаступлением советской армии на Кубани и оттеснением вермахта на территорию Украины.

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