В Хабаровске арестовали блогера, освещавшего митинги

Центральный районный суд в Хабаровске арестовал блогера Алексея Романова, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, Романов арестован на 7 суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП «Участие в несогласованном публичном мероприятии, повлекшем нарушение движения транспорта».

С 11 июля блогер освещал на своем Youtube-канале несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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