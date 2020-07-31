В Хабаровске арестовали блогера, освещавшего митинги
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Центральный районный суд в Хабаровске арестовал блогера Алексея Романова, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как рассказал собеседник агентства, Романов арестован на 7 суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП «Участие в несогласованном публичном мероприятии, повлекшем нарушение движения транспорта».
С 11 июля блогер освещал на своем Youtube-канале несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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