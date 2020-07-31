Следствие требует ареста депутата Заксобрания Петербурга

Следственный комитет России (СК) требует заключения под стражу депутата законодательного собрания Романа Коваля, проходящего по делу о получении взятки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Кроме того, задержан был и его помощник Андрей Гришин, который также являлся посредником при получении денежных средств. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

В СК уточнили, что обвинение будет предъявлено в ближайшее время. По предварительным данным, в период с 2018 по 2020 года Коваль с помощником получили 15 млн руб., а также автомобиль Audi Q7.

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