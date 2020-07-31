Клишас обратился в Генпрокуратуру из-за блокировки YouTube-канала «Царьград»

Сенатор Андрей Клишас направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить блокировку YouTube-каналов «Царьград» и «Двуглавый орел» на соответствие российскому законодательству, сообщает ТАСС.

«Обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой принять необходимые меры прокурорского реагирования в случае подтверждения фактов нарушения законодательства Российской Федерации представителями видеохостинга YouTube», — заявил сенатор.

Ранее видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» и общества ». Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку.

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