Основателю «Омбудсмена полиции» Воронцову продлили арест
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Основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову продлили арест. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее решение было оглашено в ходе заседания в Дорогомиловском суде.
Так, было принято решение о продлении ареста еще на три месяца до 6 ноября 2020 года.
Как отметил следователь в рамках заседания, при более коротком сроке заключения под стражей Воронцов может угрожать свидетелям или «продолжить заниматься преступной деятельностью».
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