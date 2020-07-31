Основателю «Омбудсмена полиции» Воронцову продлили арест

Основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову продлили арест. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было оглашено в ходе заседания в Дорогомиловском суде.

Так, было принято решение о продлении ареста еще на три месяца до 6 ноября 2020 года.

Как отметил следователь в рамках заседания, при более коротком сроке заключения под стражей Воронцов может угрожать свидетелям или «продолжить заниматься преступной деятельностью».

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