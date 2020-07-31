В Германии детсадовцы нашли в лесу 3 кг марихуаны

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Группа воспитанников детского сада в германском городе Гебезее нашла сумку с 3 кг марихуаны во время прогулки в окрестном лесу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

«Для детей лес — отличная игровая площадка. Животные, камни, растения и палки возбуждают интерес и фантазию малышей <...> Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков. Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны», — сообщили в полиции.

Правоохранителей на место вызвали воспитатели, они изъяли наркотики и похвалили малышей. Начато расследование.

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