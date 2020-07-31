МИД ответил на осквернение советского памятника Рокоссовскому в Польше
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Министерство иностранных дел России прокомментировало акт вандализма в отношении советского памятника маршалу Константину Рокоссовскому, который расположен в Легнице, Польша. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дипломаты назвали осквернение «глумлением над памятью» военачальника.
Кроме того, министерство выразило глубокое возмущение в связи с произошедшим инцидентом.
В заявлении уточняется, что польская сторона не дала публичных разъяснений «своего отношения к этому безобразному происшествию».
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