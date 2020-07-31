МИД ответил на осквернение советского памятника Рокоссовскому в Польше

Министерство иностранных дел России прокомментировало акт вандализма в отношении советского памятника маршалу Константину Рокоссовскому, который расположен в Легнице, Польша. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дипломаты назвали осквернение «глумлением над памятью» военачальника.

Кроме того, министерство выразило глубокое возмущение в связи с произошедшим инцидентом.

В заявлении уточняется, что польская сторона не дала публичных разъяснений «своего отношения к этому безобразному происшествию».

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