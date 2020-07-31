Володин поручил проконтролировать вырубку леса вдоль Байкала

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обязал профильные комитеты нижней палаты парламента пристально следить за ситуацией с вырубкой леса вдоль Байкала в рамках модернизации Байкало-Амурской (БАМа) и Транссибирской магистралей (Транссиба). Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, на контроль данный вопрос возьмут комитеты по экологии и охране окружающей среды, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по транспорту и строительству, а также избранные от этого региона депутаты.

Володин добавил, что четкое соблюдение требований природоохранного законодательства является важнейшей составляющей во время строительства и модернизации транспортной инфраструктуры.

Согласно федеральному проекту «Железнодорожный транспорт и транзит», до 2024 года Россия намерена в полтора раза увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Великое будущее»: как расширят БАМ и Транссиб