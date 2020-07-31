В США извинились за показ африканца в зоопарке Бронкса в 1906 году

В США общество охраны дикой природы, под руководством которого находится зоопарк Бронкса, принесло извинения за то, что в 1906 году на протяжении нескольких дней в обезьяннике в качестве экспоната выставлялся молодой человек из центральной Африки. Об этом сообщает издание New York Times.

В организации отметили, что сожалеют о выставлении представителя народа мбути из нынешней Демократической республики Конго по имени Ота Бенга в зоопарке и осуждают произошедшее.

Согласно заявлению, Бенга выставили в обезьяннике представители зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем в 1906 году. Спустя несколько дней темнокожие священники осудили это мероприятие и назвали его позорным. Тогда молодого африканца направили в приют. Десять лет спустя Ота Бенга совершил суицид, в том числе, из-за того, что не мог вернуться домой.

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